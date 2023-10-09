Дипломати України врятували пораненого українського хлопчика з півдня Ізраїлю
- Автор:
- Ліза Бровко
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Дипломати України провели рятувальну операцію — вивезли з ізраїльського міста Сдерот пораненого українського хлопчика.
Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у ранковому зведенні оперативного штабу МЗС України.
Зараз дитина перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому допомогли медики й психологи.
Також дипломати знайшли пʼятьох громадян України, яких вважали зниклими на півдні Ізраїлю. Однак зʼявилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу сектора Гази, а також про можливу смерть українця в секторі Гази.
За минулу добу штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Він шукає шляхів, як українцям виїхати з Ізраїлю — авіарейси масово скасовують.
Що відбувається в Ізраїлі?
Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе». В Ізраїлі 8 жовтня офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.
- В Ізраїлі через напад ХАМАС загинули дві українки.