Дипломати України врятували пораненого українського хлопчика з півдня Ізраїлю

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Дипломати України провели рятувальну операцію — вивезли з ізраїльського міста Сдерот пораненого українського хлопчика.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у ранковому зведенні оперативного штабу МЗС України.

Зараз дитина перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому допомогли медики й психологи.

Також дипломати знайшли пʼятьох громадян України, яких вважали зниклими на півдні Ізраїлю. Однак зʼявилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу сектора Гази, а також про можливу смерть українця в секторі Гази.

За минулу добу штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Він шукає шляхів, як українцям виїхати з Ізраїлю — авіарейси масово скасовують.

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе». В Ізраїлі 8 жовтня офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.