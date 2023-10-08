У МЗС підтвердили загибель двох українок в Ізраїлі

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

На території Ізраїлю загинули дві громадянки України.

Про це «Бабелю» розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Дві жінки жили там довгий час. Консули надають консульську допомогу та підтримують звʼязок із родичами загиблих.

Увечері 7 жовтня було відомо про одну загиблу, ще двох українців розшукували.

Якщо українець потрапив у надзвичайну ситуацію в Ізраїлі, то можна звернутися на гарячі лінії:

посольства України в Ізраїлі: +972 546 676 782;

української дипустанови в місті Рамалла: +972 59 823 93 99.

Ситуація в Ізраїлі

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». ХАМАС стверджував, що випустив по території Ізраїлю понад 5 тисяч ракет. Міноборони Ізраїлю підтвердило пуски понад двох тисяч ракет. Деякі з них вдарили по цивільних обʼєктах у низці міст, зокрема в столиці Тель-Авів.

Під час ракетної атаки сотні бойовиків проникли до семи ізраїльських громад, що межують із сектором Гази. Бойовики захопили військову базу на КПП «Ерез», убили військовослужбовців, а також розстрілювали цивільних в усіх захоплених громадах. Армія оборони Ізраїлю почала операцію «Залізні мечі». Авіація завдає ударів по сектору Гази, а війська отримали наказ звільнити захоплені території. Під вечір Ізраїль заявив, що його військові увійшли у всі міста на кордоні з Газою, де були бойовики ХАМАСу, і перевіряють кожен населений пункт. Пізніше бойовики знову запустили ракети по Ізраїлю. Пообіді 8 жовтня Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за пункт 40 Алеф — це означає офіційне оголошення війни (востаннє цей пункт застосовували 1973 року під час Війни Судного дня).

Напад на Ізраїль привітав Іран. Засудили атаку Велика Британія, Франція, Нідерланди, Україна, а також голова Єврокомісії. Туреччина, Єгипет і росія закликають сторони припинити вогонь. США заявили, що працюватимуть над тим, щоб Ізраїль «мав те, що йому потрібно для захисту».