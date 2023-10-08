Померла українська співачка Ніна Матвієнко
- Автор:
- Софія Телішевська
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Народна артистка України Ніна Матвієнко померла у віці 75 років, повідомила її донька Антоніна.
Коли саме померла Ніна Матвієнко — невідомо. Пост на сторінці Тоні зʼявився вранці 8 жовтня.
10 жовтня співачці мало виповнитися 76 років.
- Ніна Матвієнко народилася 1947 року в селі Неділище Житомирської області в багатодітній сімʼї Митрофана й Уляни Матвієнків — подружжя виховувало 11 дітей.
- Після закінчення вокальної студії при українському народному хорі імені Верьовки 1968 року Матвієнко до 1991 року була його солісткою.
- 1979 року співачці надали звання заслуженої, а 1985 року — народної артистки УРСР. З 1991 року Матвієнко була солісткою Національного ансамблю солістів «Київська камерата».