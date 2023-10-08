Bloomberg: Напад на Ізраїль може стати найбільшим за 50 років провалом тамтешньої розвідки

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Напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня може стати одним із найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів Війни Судного дня 1973 року, пише Bloomberg.

Терористична організація проникла на південь сушею й морем, а також здійснила масовану ракетну атаку — координацію цих дій розвідка мала відстежити і попередити, наголошує агентство.

Тепер Ізраїль і його союзник США вивчатимуть, як це сталося.

Колишній посол США в Ізраїлі Мартін Індік відзначив «непідготовленість, відсутність військ уздовж кордону, відсутність огорожі вздовж кордону», за яку було заплачено «мільйони шекелів».

Bloomberg звертає увагу на те, що атака ХАМАСу сталася за 50 років після того, як Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу, що його здійснили Єгипет і Сирія під час юдейського свята Йом Кіпур (Судного дня).

Тоді провал розвідки призвів до створення комісії, яка мала зʼясувати, що пішло не так.

На думку старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Аарона Девіда Міллера, «реальна проблема полягає в тому, що ізраїльтяни не вірили, що ХАМАС ризикне прорвати кордон».

Він додав, що «відсутність достатніх ізраїльських сил у цьому регіоні була серйозною помилкою».

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни» й переможе.