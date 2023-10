Репер Дрейк робить паузу в карʼєрі, щоб зосередитися на здоровʼї

Новини

Репер Дрейк оголосив, що бере перерву в музичній карʼєрі й хоче зосередитись на здоровʼї. Про це він заявив у своїй програмі SiriusXM Table For One.

За кілька годин після виходу свого нового альбому For All The Dogs багаторазовий володар премії «Греммі» заявив, що вже багато років має проблеми зі шлунком.

«Я, напевно, якийсь час не займатимусь музикою, буду чесним. Мені потрібно насамперед зосередитися на своєму здоровʼї. Нічого божевільного, але, знаєте, я хочу, щоб люди були здорові, а в мене вже багато років божевільні проблеми зі шлунком. Я збираюся ненадовго замкнути двері у студію. Я навіть не знаю, що таке небагато. Можливо, рік чи щось таке. Можливо, трохи довше», — сказав співак.

