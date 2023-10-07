В Ізраїлі вже щонайменше 40 загиблих. США обіцяють забезпечити країну всім необхідним для захисту

Новини

Getty Images / «Бабель»

В Ізраїлі від початку ранкової атаки ХАМАСу загинули вже щонайменше 40 людей, ще 779 людей шпиталізували. Дані наводить ізраїльська Національна служба екстреної медичной допомоги «Маґен Давід Адом».

Очікується, що кількість загиблих зростатиме.

Палестина повідомляє про 160 своїх убитих, кількість поранених перевищила тисячу людей.

Тіла убитих палестинців доставляють у морг у місті Газа, 7 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Бойовики ХАМАСу публікують фото на ізраїльських танках. Al Jazeera пише, що за оцінками ізраїльських джерел, щонайменше тисячі палестинців вдалося проникнути в Ізраїль через чотири різні райони.

США

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб Ізраїль «мав те, що йому потрібно для захисту». «Найближчими днями Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав те, що йому потрібно, щоб захистити себе і захистити цивільне населення від невибіркового насильства і тероризму», — заявив Остін.

Очікується, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і президент США Джо Байден виступлять протягом наступної години.

Палестинські бойовики запускають ракети по Ізраїлю з Гази, 7 жовтня 2023 рік. Getty Images / «Бабель»

ООН

Координатор ООН на Близькому Сході Тор Веннесланд теж засуджує багатофронтовий напад на Ізраїль.

«Я різко засуджую сьогоднішню ранкову атаку з кількох фронтів на ізраїльські міста поблизу сектора Гази і ракетний обстріл центральної частини Ізраїлю бойовиками ХАМАСу. Ці події призвели до жахливих сцен насильства та багатьох загиблих і поранених серед ізраїльтян, причому багатьох із них, як вважають, викрали в Газі. Це жахливі напади, спрямовані проти цивільних осіб, і їх слід негайно припинити», — наголосив Тор Веннесланд.

Члени ізраїльської армії займають позиції в районі Зікім після ракетного обстрілу з Гази, 7 жовтня 2023 рік. Getty Images / «Бабель»

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». ХАМАС стверджував, що випустив по території Ізраїлю понад 5 тисяч ракет. Міноборони Ізраїлю підтвердило пуски понад двох тисяч ракет. Деякі з них вдарили по цивільних обʼєктах у низці міст, зокрема у столиці Тель-Авів.

Під час ракетної атаки сотні бойовиків проникли до семи ізраїльських громад, що межують із сектором Гази. Бойовики захопили військову базу на КПП «Ерез», убили військовослужбовців, а також розстрілювали цивільних в усіх захоплених громадах. Армія оборони Ізраїлю почала операцію «Залізні мечі». Авіація завдає ударів по сектору Гази, а війська отримали наказ звільнити захоплені території.

ХАМАС заявив, що взяв в полон понад 35 ізраїльтян, серед яких генерал Німрод Алоні.

Напад на Ізраїль привітав Іран. Засудили атаку Велика Британія, Франція, Нідерланди, Україна, а також голова Єврокомісії. Туреччина, Єгипет і росія закликають сторони припинити вогонь.