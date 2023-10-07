Премʼєр Нетаньягу: «Ізраїль перебуває в стані війни». Понад 20 ізраїльтян загинули, сотні поранені

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після ранкової атаки ХАМАСу Ізраїль перебуває в стані війни.

Про це він сказав у своєму зверненні.

«Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. І ми переможемо. Ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи не знав. Я доручив насамперед очистити від терористів громади, в які вони проникли, і ця робота триває. Я віддав наказ про широкомасштабний призов резервів, щоб відповісти такою війною, якої ворог ніколи не бачив. Ми ведемо війну, і ми вийдемо з неї переможцями», — цитує слова премʼєра місцеве видання The Times of Israel.

За даними екстрених служб, загинули щонайменше 22 ізраїльтянина, повідомляє Al Jazeera. Поранені понад 500 людей.

За словами речника Сил оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, бойовики випустили по території Ізраїлю понад дві тисячі ракет. Терористи проникли до країні з суші, моря і повітря.

ЦАХАЛ публікує кадри ударів по обʼєктах ХАМАСу в секторі Гази. Реактивні літаки ВПС наразі використали понад 16 тонн боєприпасів.

Бойовики ХАМАСу заявили, що взяли в полон 35 громадян Ізраїлю. За даними Al-Arabiya, у полоні щонайменше пʼятеро ізраїльських військових. У соцмережах тим часом поширюють відео з полоненими, вбитими ізраїльськими солдатами та розстрілами цивільних у Сдероті. Бойовики на місцях проводять етнічні чистки.

ХАМАС також опублікував відео знищення ізраїльського танка Merkava Mk4. Схоже, він був підбитий за допомогою дрона. Після атаки на ізраїльську базу бойовикам дісталися танк, важка бронетехніка, БТР Namer і три M113.