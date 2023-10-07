МЗС: Серед постраждалих в Ізраїлі наразі немає громадян України. Відомство створило оперативний штаб
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Міністерство створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі та рекомендує:
- Утриматися від відвідування центральних і південних районів країни.
- Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю.
- У разі обстрілів може лунати сирена попередження. МЗС закликає уважно ставитися до всіх таких попереджень і дотримуватись інструкцій місцевої влади.
- У разі перебування в населених пунктах Ізраїлю, що в безпосередній близькості до сектора Гази, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендують негайно прямувати до укриття.
- Слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту Армії оборони Ізраїлю https://www.oref.org.il/en (лінк доступний з території Ізраїлю).
- Якщо українські громадяни потрапили в надзвичайну ситуацію, їм необхідно звертатися на такі гарячі лінії:
посольства України в Ізраїлі: +972 546 676 782;
української дипустанови в місті Рамалла: +972 59 823 93 99.
- Уранці 7 жовтня бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Бойовики сектора Гази заявили, що розпочинають масштабну операцію проти Ізраїлю під назвою «Потоп Аль-Акси». Вони закликали всіх палестинців стати до зброї. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» в секторі Гази.
- У ХАМАС заявили, що під час операції на території Ізраїлю захопили в полон близько 35 ізраїльських військових. Зараз бої тривають як мінімум у семи місцях.
- За даними ізраїльських медіа, кількість постраждалих вже сягнула 200.