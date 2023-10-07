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МЗС: Серед постраждалих в Ізраїлі наразі немає громадян України. Відомство створило оперативний штаб

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Reuters

Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Міністерство створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі та рекомендує:

посольства України в Ізраїлі: +972 546 676 782;

української дипустанови в місті Рамалла: +972 59 823 93 99.