CBS: Північна Корея почала передавати росії артилерію
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Північна Корея почала перекидати артилерію до росії.
Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела серед американських посадовців.
Чи є ця передача частиною довгострокового ланцюжка поставок або ж партія обмежена — наразі невідомо.
Під час зустрічі у вересні лідер КНДР Кім Чен Ин сказав президенту рф путіну, що він може розраховувати на «повну і беззастережну підтримку» Північної Кореї у «священній боротьбі» росії за захист своїх інтересів безпеки — імовірно, маючи на увазі війну рф в Україні. Водночас путін натякав, що вони з Кімом обговорювали військову співпрацю.
За даними джерел CBS News, Південна Корея стурбована тим, що Кім може отримати від росії технологію для будівництва атомних підводних човнів та більш досконалих ракет і супутників.
За словами співрозмовника CBS, якщо двосторонні звʼязки між росією та Північною Кореєю поглибляться, то Кім, імовірно, зможе погрожувати не лише азійським союзникам США — Південній Кореї та Японії, але й усьому світу.
- Раніше The New York Times із посиланням на американських чиновників писало, що сторони обговорюватимуть можливість поставок до росії північнокорейської зброї для війни в Україні та іншу військову співпрацю. Натомість КНДР проситиме передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів. Також Кім Чен Ин хоче отримати продовольчу допомогу.
- США заявили про стурбованість через переговори щодо зброї між росією та Північною Кореєю, які активно просуваються. Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати росії артилерійські боєприпаси.
- США офіційно звинуватили КНДР у поставках рф снарядів ще у 2022 році. Медіа тоді писали, що їх отримували підрозділи «ПВК Вагнера».
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у вересні казав, що КНДР передає росії снаряди до артилерії калібрів 122 і 152 мм, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град».