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«Нова пошта» відкрила перше відділення у Словаччині — шостій країні ЄС

Автор:
Ангеліна Шеремет
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«Нова пошта» (Nova Post) у Словаччині запустила перше відділення та власну курʼєрську доставку. Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення компанії.

Перше відділення працює у місті Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня.

Також для українців доступна курʼєрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Словаччині. Викликати курʼєра можна через сайт та мобільний додаток Nova Post. Доставка зі Словаччини в Україну — від 5 діб.

Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:

Доставка або забір курʼєром сплачується додатково: €3 для відправлень до 30 кг або €8 за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.