«Нова пошта» відкрила перше відділення у Словаччині — шостій країні ЄС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Нова пошта» (Nova Post) у Словаччині запустила перше відділення та власну курʼєрську доставку. Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення компанії.
Перше відділення працює у місті Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня.
Також для українців доступна курʼєрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Словаччині. Викликати курʼєра можна через сайт та мобільний додаток Nova Post. Доставка зі Словаччини в Україну — від 5 діб.
Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:
- документи — €12;
- посилки до 2 кг — €15;
- посилки до 10 кг — €20;
- посилки до 30 кг — €35;
- посилки від 30 до 100 кг — €1,2 за кожен кг.
Доставка або забір курʼєром сплачується додатково: €3 для відправлень до 30 кг або €8 за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.
- Nova Post вже відкрила 62 відділення у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Молдові.