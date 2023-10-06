Німецькі правоохоронці провели обшук у російського олігарха Алішера Усманова
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Німецькі поліцейські та митники обшукали віллу та інші обʼєкти, які належать громадянину росії під санкціями, пише Reuters. За даними джерел видання, мова йде про російського олігарха Алішера Усманова.
Спеціальна комісія під назвою «Матрьошка», створена німецькою митною службою з питань санкцій, заявила, що офіцери обшукали нерухомість у Мюнхені і в курортному містечку Тегернзе за рішенням суду.
Видання DW опублікувало фотографії, на яких агенти вилучають численні розкішні автомобілі німецького виробництва.
- Олігарх Алішер Усманов входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля.
- У вересні 2022 року німецька поліція обшукала віллу Усманова в курортному містечку Роттах-Егерн на березі озера Тегернзе. Пізніше суд визнав рейди незаконними.