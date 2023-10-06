Європол доєднався до Спільної слідчої групи, яка розслідує найтяжчі міжнародні злочини в Україні

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Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол) доєдналось до Спільної слідчої групи (JIT), яка розслідує найтяжчі міжнародні злочини в Україні.

Про це 6 жовтня повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Відповідно до свого мандата, Європол надаватиме аналітичну та криміналістичну підтримку членам групи. Також Європол допомагатиме збирати й аналізувати дані, які отримали з відкритих джерел — ідеться про соціальні мережі, теле- та радіомовлення.

Європол допомагатиме у сфері розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів.