ЮНЕСКО планує створити віртуальний музей вкрадених культурних артефактів

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Організація обʼєднаних націй з питань культури (ЮНЕСКО) оголосила про плани створити перший віртуальний музей вкрадених культурних цінностей. Його мета — підвищити поінформованість людей про важливість культурної спадщини.

Про це повідомляє The Guardian.

Віртуальний музей вартістю $2,5 мільйона створили спільно з міжнародною поліцейською організацією Інтерпол. Її база даних культурних цінностей, вкрадених з музеїв, колекцій та археологічних памʼяток по всьому світу, налічує понад 52 тисячі предметів. Музей має «відкритись» у 2025 році.

Відвідувачі зможуть переміщуватися рядами віртуальних просторів, що містять докладні тривимірні зображення артефактів, кожне з яких супроводжується інформацією про нього. ЮНЕСКО розраховує, що зможе назвати предмети, які становитимуть початкову колекцію, незадовго до відкриття музею.

«За кожним вкраденим твором чи фрагментом лежить частинка історії, самобутності, яку відібрали у її зберігачів. Наша мета полягає в тому, щоб знову привернути увагу до цих творів та відновити право громад на доступ до своєї спадщини», — заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

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За логікою речей, сказала Азуле, кінцевою метою існування такого музею має бути його зникнення. Архітектор проєкту Френсіс Кере заявив, що проєкт покликаний «пробуджувати уяву». Архітектор спроєктував віртуальну «рампу», що міститься всередині земної кулі, і зʼєднує регіони, країни, культури та 600 артефактів, які складуть першу колекцію. Найважчим завданням було створити масштабовані 3D-зображення артефактів, багато з них не мають фізичного запису, крім невеликої чорно-білої фотографії.