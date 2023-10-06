Кількість поранених від ракетного удару по Харкову зросла до 27. Загинув 10-річний хлопчик

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У Харкові від ранкового ракетного удару двома «Іскандерами» постраждали 27 людей. Під завалами знайшли тіло 10-річного хлопчика. Пошукові роботи тривають, повідомив голова ОВА Харківської області Олег Синєгубов.

Одна з ракет влучила у проїзджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у триповерховий житловий будинок.

Прокуратура розслідує цей удар як порушення законів та звичаїв війни.