Голова комітету з питань бюджету понад 10 годин стояла за трибуною — це рекорд. Який законопроєкт розглядали
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Олександра Устінова / Facebook
Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа 10 годин і 25 хвилин стояла за трибуною у Раді як доповідачка — це рекорд. Парламентарі розглядали законопроєкт №10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету на 317 млрд грн.
Майже 303 млрд грн із цієї суми пропонують спрямувати на потреби оборони. Зокрема, пропонують таке збільшення видатків:
- 195,7 млрд грн — для ЗСУ;
- 39,7 млрд грн — для Національної гвардії;
- 20,4 млрд грн — для Державної прикордонної служби;
- 19 млрд грн — для Національної поліції;
- 13,2 млрд грн — для закупівель і модернізації військової техніки й озброєння ЗСУ;
- 4,4 млрд грн — для Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів;
- 4,2 млрд грн — для СБУ;
- 2,5 млрд грн — для Головного управління розвідки Міноборони;
- 2,1 млрд грн — для Державної спеціальної служби транспорту Міноборони;
- 570,2 млн грн — для Держспецзвʼязку;
- 500,7 млн грн — для Служби зовнішньої розвідки;
- 230,5 млн грн — для Управління держохорони;
- 151 млн — для винагород курсантам системи МВС.
Окрім того, за словами Підласої, цей законопроєкт передбачає збільшення видатків на допомогу внутрішньо переміщеним особам (плюс 16,5 млрд грн), на «швидке відновлення» регіонів і на видання шкільних підручників для пʼятого і шостого класів (плюс 552,8 млн грн).
У першому читанні законопроєкт підтримали 20 вересня, але до другого читання нардепи подали 1 018 правок. До кінця засідання залишилось 30 правок — їх розглянуть завтра (6 жовтня).