Путін заявив про «успішне випробування» крилатої ракети «Буревісник». Вона здатна нести ядерний заряд

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Президент росії путін оголосив про «успішне останнє випробування» крилатої ракети з ядерною силовою установкою «Буревісник».

Чому він назвав випробування «останнім» — поки що незрозуміло. Це може означати, що ракету незабаром візьмуть на озброєння.

На початку жовтня газета The New York Times повідомила, що росія готує чи вже провела випробування «Буревісника» на архіпелазі Нова Земля (Архангельська область). Журналісти зробили такий висновок після аналізу супутникових даних.

Американські джерела повідомляли, що в росії провели серію випробувань «Буревісника», але майже всі вони були невдалими, а в кращому разі — «частково успішними».

Ракета «Буревісник» є однією із шести стратегічних на озброєнні росії, разом із «Кинджалом» і гіперзвуковим ракетним комплексом «Авангард», які путін представив у своїй промові у 2018 році. Він стверджував, що ця зброя здатна подолати й обійти оборону США. Ракета може нести звичайну боєголовку, але на практиці, найімовірніше, нестиме ядерне корисне навантаження, хоча й менше, ніж у більшості інших видів ядерної зброї. На думку експертів, якщо ця ракета буде використана у воєнний час, вона зможе знищити великі міські райони та військові обʼєкти.

Ракета небезпечна не лише своєю здатністю нести потужну ядерну боєголовку, але й виділяти шкідливі радіоактивні викиди в разі вибуху чи виходу з ладу під час випробувань.

Попередні випробування «Буревісника»

З 2017 по 2019 рік росія провела 13 відомих випробувань, усі були невдалими. У попередніх випробуваннях ракета не змогла пролетіти відстань, близьку до розрахункової дальності, яка за різними оцінками становить приблизно 23 тисячі кілометрів. За оцінками американських чиновників, під час найуспішнішого випробувального польоту, що тривав трохи понад дві хвилини, ракета пролетіла 35 кілометрів, а потім упала в море. Під час іншого випробування ядерний реактор ракети не активувався, унаслідок чого вона впала всього за кілька кілометрів від стартового майданчика. Щоб випробування було успішним і ракета змогла подолати якнайбільшу відстань, ядерний реактор ракети має запуститися в польоті.