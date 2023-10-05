Росія розмістить постійну військово-морську базу в окупованій Абхазії. Це має стати альтернативою Севастополю

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Anatoliy Shostak / Unsplash

Росія підписала угоду про створення постійної військово-морської бази в місті Очамчире, що в окупованій частині Грузії — Абхазії.

Російський ставленик в Абахазії Аслан Бжанія заявив, що угода має сприяти «підвищенню обороноздатності росії» та «посилить співпрацю».

За його словами, база російського флоту зʼявиться в Очамчире вже найближчим часом.

Reuters пише, що створення бази в Абхазії може свідчити про те, що росія шукає альтернативи Севастополю через атаки з боку України.