Гора Монблан зменшилася ще на два метри

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Гора Монблан, розташована на кордоні між Францією та Італією, зменшилася на два метри.

Про це пише The Guardian.

Нова офіційна висота Монблану становить 4 805,59 метра — це на 2,22 метра менше ніж під час попереднього вимірювання, зробленого два роки тому.

Висота гори змінюється залежно від погодних умов. Дослідники припускають, що цього разу зниження висоти вершини може бути повʼязане з меншою кількістю дощів протягом літа. Наступного разу висоту Монблану виміряють через два роки — в 2025.