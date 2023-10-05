Зеленський прокоментував «політичний шторм» у США

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Президент України Володимир Зеленський переконаний у підтримці Сполучених Штатів Америки попри усунення спікера Палати представників США, яке зупинило схвалення нових законів, зокрема про підтримку України.

Про це Зеленський заявив 5 жовтня під час третього саміту Європейської політичної спільноти.

«Щодо політичних штормів, я впевнений в Америці, це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я був у Вашингтоні, спілкувався з президентом Байденом, з конгресменами. Обидві партії, обидві палати повністю підтримують захист свободи. Вони розуміють, що росія та інші вороги хочуть скористатися наслідками політичних штормів», — заявив Зеленський.

А що відбувається у США?

3 жовтня спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади — вперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнити спікера Маккарті, є співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США, а також відмова блокувати допомогу Україні.

Тепер Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони до обрання нового спікера — тобто без розгляду залишиться і допомога Україні. Зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.

Палата представників планує повернутися до роботи не раніше 10 жовтня, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів. За ієрархією, це може бути лідер більшості Стів Скаліз, або ж інші кандидати, яких оберуть у ході обговорення.