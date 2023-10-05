Росія з авіації обстріляла місто Берислав Херсонської області — пряме влучання в лікарню
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- Ангеліна Шеремет
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Росія вдень 5 жовтня пʼять разів вдарила з авіації по місту Берислав Херсонської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Є пряме влучання в лікарню, вщент знищено четвертий поверх, ще один — частково. Також ворожим вогнем пошкоджено швидкі.
Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої — перелом ноги та поранення голови, у фельдшера — контузія. Інформація уточнюється.
- Уранці 5 жовтня росія з артилерії обстріляла Херсон. Загинули дві людини, серед них комунальник, який обрізав дерева.