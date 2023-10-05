У Вінницькій області затримали «смотрящого», його банда «працювала» понад 10 років
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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У Вінницькій області затримали лідера банди, так званого смотрящого за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько «Комар».
Про це Служба безпеки України повідомила 5 жовтня.
Разом із ним затримали ще двох учасників банди, серед них — підсанкційний кримінальний авторитет, який має вплив у кримінальному середовищі.
Банда понад 10 років «вибивала» з мешканців Вінницької області гроші за неіснуючі борги. Чоловіки створювали штучні конфлікти, а потім вимагали великі суми грошей за «мирне» вирішення спорів. Якщо люди відмовлялись платити «данину», їм та їхнім близьким погрожували.
Так, лідер банди «Комар» та його поплічники вимагали з місцевого підприємця $20 тисяч і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші. Банду затримали під час передачі першої частини «данини» у розмірі 10 $тисяч.
У чоловіків під час обшуків вдома знайшли:
- вогнепальну, травматичну та холодну зброю;
- «боргові» розписки від потерпілих та чорнові записи з «обліком» сплачених грошей;
- великі суми готівки;
- мобільні телефони з доказами.
Члени банди отримали підозру за статтею 189, їх вже арештували. Чоловікам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.