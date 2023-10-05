У Молдові членам неконституційної (і проросійської) партії «Шор» обмежили участь у виборах

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Facebook / Maia Sandu

Президент Молдови Майя Санду 4 жовтня підписала закон про поправки до Кодексу про вибори, які обмежують участь представників неконституційної партії «Шор» у місцевих виборах 5 листопада.

3 жовтня Конституційний суд Молдови дозволив членам партії «Шор» брати участь у місцевих виборах. Після цього, 4 жовтня, парламент екстрено схвалив у двох читаннях поправки до Кодексу про вибори, які обмежують участь представників партії «Шор» у виборах.

Поправки забороняють на три роки брати участь у виборах людині, якщо вона відповідає хоча б одному з наступних пунктів:

її підозрюють у злочинах, через які політичну партію визнали неконституційною;

її усунули від участі у попередніх виборах через непрозоре фінансування виборчої кампанії, якщо це стало однією з причин для визнання політичної партії неконституційною;

проти людини запровадили міжнародні санкції, які є у рішення Конституційного суду про визнання партії неконституційною.

Протягом трьох днів поліція і антикорупційні органи мають надати Центральній виборчій комісії список людей, які підпадають під положення нових поправок. Попередньо ця заборона торкнеться 60 — 70 людей.

Що не так із «Шор»?

Партія «Шор» — заборонена проросійська політична партія у Молдові. Її колишній голова — Ілан Шор, молдовський проросійський політик, бізнесмен, одружений з російською співачкою Жасмін. Зараз Шор переховується за кордоном, адже у Молдові його засудили до 15 років вʼязниці у справі про вкрадений мільярд доларів.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну партія «Шор» почала активно взаємодіяти з російською владою, депутати відвідали Москву та налагодили міжпартійні контакти. Також партія почала влаштовувати антиурядові протести, вимагала відставки влади і закликала її подати у відставку.

У жовтні 2022 року США ввели санкції за «спроби Кремля впливати на Молдову», у списку — Ілан Шор. У Штатах вважають, що його партія «Шор», як і антиурядові акції протесту фінансуються з росії.

У листопаді 2022 року уряд Молдови звернувся до Конституційного суду із проханням розпочати процедуру оголошення незаконною партії «Шор» через те, що вона просуває інтереси іноземної держави та завдає шкоди незалежності та суверенітету країни. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив партію «Шор» та розпустив її.