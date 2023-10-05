Як українські війська брали Андріївку під Бахмутом. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 4 жовтня

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«Бабель»

Детальну реконструкцію боїв 13 серпня в селі Андріївка, після взяття якого українці наблизилися до оточення Бахмуту, наводить The Wall Street Journal. Спираючись на розповіді бійців 3 штурмової бригади, видання описує основні етапи битви ― і як українці кілька разів невдало намагалися зайняти російські позиції, і як бійці Сил оборони змогли закріпитися на півдні села, і як боєць із позивним «Сікач» витягав із села поранених побратимів. Під час боїв за звільнення Андріївки українці знищили сотні росіян ― у бригаді стверджують, що ідеться про 200 окупантів. Також полегло й чимало українців. Іноді, стрибаючи в окоп, бійці бачили численні тіла ― як окупантів, так і наших.

Андріївка ― це село на кілька десятків хат, проте бої тут точилися запеклі. І навіть коли українці вже закріпилися на одному краю села, російська бронетехніка ще їздила на протилежному.

Росіяни постійно атакували позиції українців, і в певний момент стало зрозуміло: якщо не просуватися вперед, окупанти поранять чи вбʼють більшість бійців ЗСУ в селі. Тож піхота з допомогою артилерії продовжила наступ. Увечері 13 вересня бійці 3 штурмової вирішили взяти паузу в боях: продовження наступу збільшило б кількість жертв серед українців. Однак протягом ночі вдалося вибити росіян із посадки поблизу села, а ті окупанти, які залишалися в Андріївці, потрапили в оточення. Вони намагалися втекти до світанку, однак їх успішно вбивали ― так знищили щонайменше 11 росіян.

Зранку активність окупантів було помічено лише в одному будинку. Керівник підрозділу Сліп записав аудіоповідомлення із закликом скласти зброю і здатися в полон. Солдати прикріпили до дрона гучномовець, запустили його і ввімкнули запис. Троє окупантів вийшли із криками, що готові здатися. Однак цієї миті позаду них розірвався мінометний снаряд, убивши одного із солдатів. За словами українських бійців, стріляли росіяни, які хотіли вбити співвітчизників. Командира цих окупантів згодом знайшли неподалік мертвим.

Успіхи українців під Бахмутом змушують росіян тримати там десятки тисяч своїх бійців ― і, як припускають у WSJ, на тлі повільного наступу ЗСУ на півдні є одним із небагатьох джерел позитивних новин для цивільних і військових українців.

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