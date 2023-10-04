Чемпіонат світу з футболу 2030 року вперше пройде на трьох континентах
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уперше в історії Чемпіонат світу з футболу 230 року пройде на трьох континентах — у Європі, Африці та Південній Америці.
Про це повідомляє ФІФА.
Рада ФІФА задовольнила спільну заявку Іспанії, Португалії та Марокко як єдиних кандидатів на проведення турніру. При цьому три матчі проведуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї — на честь 100-річчя від дня першого Чемпіонату світу, який відбувся 1930 року в Уругваї. Ці ж три збірні разом з Португалією, Іспанією та Марокко автоматично кваліфікуються на ЧС.
Видання The Athletic пише, що у трьох країнах Південної Америки проведуть перші три матчі турніру. Стартова гра відбудеться на стадіоні Estаdio Centenаrio у Монтевідео.
- У 2026 році ЧС з футболу пройде в Канаді, Мексиці та США, що стане першим чемпіонатом, який прийматимуть понад дві країни.