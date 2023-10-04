Словаччина відновить контроль на кордоні з Угорщиною через міграційну кризу

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Reuters

Словаччина запровадить тимчасовий контроль на кордоні з Угорщиною через зростання кількості нелегальних мігрантів. Перевірки почнуться 5 жовтня і триватимуть 10 днів.

Про це пише Reuters.

Це рішення ухвалили після того, як Австрія, Польща і Чехія оголосили, що почнуть тимчасові перевірки на словацьких кордонах.

Премʼєр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що такі односторонні кроки країн ЄС викликають «ланцюгову реакцію». За його словами, європейське рішення проблем імміграції необхідно розробити на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Він пообіцяв порушити це питання на майбутньому саміті.

Раніше уряд Словаччини заявив, що з початку року до країни прибули майже 40 тисяч нелегальних мігрантів.