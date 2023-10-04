CNN: США передадуть Україні зброю, яку вилучили в Ірану

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США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що допоможе частково усунути гостру нестачу зброї.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на американських посадовців.

Центральне командування США збирається оголосити про цю політику вже цього тижня.

Неясно, як США юридично полегшать процес передачу зброї — ООН вимагає, щоб конфіскована зброя була знищена чи складована. Адміністрація Байдена вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно відправити зброю, що зберігається на обʼєктах Центрального командування Збройних сил США на Близькому Сході.