Британія: Іран показав Сергію Шойгу ракети нового типу, хоча раніше категорично заперечував їхню наявність

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Іран фактично зізнався, що порушував резолюцію ООН про нерозповсюдження зброї, коли опублікував фото зустрічі керівництва «Корпусу вартових ісламської революції» з міністром оборони росії Сергієм Шойгу.

Міноборони Британії нагадало, що 20 вересня цього року Шойгу в Ірані показували ракети типу SAM 358, призначені для знищення повітряних цілей, і LACM 351 для наземних ударів. У 2022 році британський фрегат HMS Montrose затримав контрабандистів в Аравійському морі, у яких знайшли ці нібито секретні ракети. Представники Ірану в ООН тоді заперечували, що ці ракети іранські.

У відомстві кажуть, що LACM 351 іранці постачають хуситам в Ємен ще з 2019 року. Ті бʼють ними по цілях у Саудівській Аравії та Обʼєднаних Арабських Еміратах.