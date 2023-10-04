Financial Times: Україна після приєднання до ЄС матиме право на €186 мільярдів протягом семи років

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Україна після вступу до Європейського Союзу здобуде право на отримання майже €186 мільярдів протягом семи років. Про це йдеться в матеріалі Financial Times із посиланням на внутрішню оцінку загального бюджету Євросоюзу.

Оцінка — це перше моделювання бюджету щодо потенційного приєднання девʼяти нових держав-членів (ідеться про Україну, Молдову, Грузію та шість західнобалканських держав). Вартість додавання всіх девʼяти членів до існуючого бюджету становитиме €256,8 мільярда.

«Усім країнам-членам доведеться більше платити та менше отримувати з бюджету ЄС; багато держав-членів, які є чистими одержувачами, стануть чистими донорами», — зазначено в документі секретаріату Ради ЄС.

За оцінками газети, із появою девʼяти нових країн-членів поточний бюджет збільшиться на 21%, до €1,47 трильйона.