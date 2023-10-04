Нобелівську премію з хімії присудили за відкриття та синтез квантових точок. Хто став лауреатом

Новини

Нобелівську премію з хімії присудили науковцям Мунгі Бавенді, Луїсу Брюсу та росіянину Олексію Єкімову за «відкриття і синтез квантових точок».

Цікаво, що за кілька годин до оголошення лауреатів Шведська королівська академія розіслала листи, в яких назвала імена володарів премії. Reuters пише, що це, ймовірно, сталося помилково.

Квантові точки – це настільки маленькі наночастинки, що їх розмір визначає їх властивості. Їхнє яскраве світло може, наприклад, підсвітити пухлинну тканину для хірурга.

Спершу дослідники використовувати квантові точки для створення кольорового світла, але зараз лауреати вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, тонких сонячних елементів та, можливо, зашифрованого квантового звʼязку.