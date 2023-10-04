В Італії завершили ідентифікацію жертв ДТП поблизу Венеції. МЗС уточнило кількість загиблих українців
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- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Італійська сторона завершила ідентифікацію людей, котрі загинули в ДТП поблизу Венеції. За уточненою інформацією, загинули четверо українців, а не пʼятеро.
Про це «Бабелю» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він також уточнив, що поранення дістали ще четверо українців — вони отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падуї. Загроз для їхнього життя немає.
Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.
- 4 жовтня у Местре під Венецією автобус із 40 туристами впав із естакади і спалахнув. У автобусі перебували громадяни України, Німеччини та Франції, а водій, який загинув, був італійцем.