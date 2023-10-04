У Нагірному Карабаху затримали трьох колишніх президентів невизнаної республіки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor
У Нагірному Карабаху, який Азербайджан повернув під свій контроль, затримали трьох колишніх президентів невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та ексспікера парламенту Давида Ішханяна.
Про це повідомило азербайджанське агентство АРА.
Співробітники Служби держбезпеки Азербайджану затримали другого президента НКР Аркадія Гукасяна (1997—2007 роки правління), третього президента Бако Саакяна (2007—2020 роки правління) та Аріка Арутюняна, який керував НКР з травня 2020 року по 1 вересня 2023 року.
Усіх затриманих везуть до Баку, де їх судитимуть. За якими статтями їх звинувачують, поки невідомо.
- До цього, 27 вересня, у Нагірному Карабаху на КПП затримали колишнього голову уряду невизнаної республіки, бізнесмена Рубена Варданяна. Наступного дня його заарештували за статтями про фінансування тероризму і створення незаконних збройних формувань.
- 30 вересня в Азербайджані заарештували колишнього міністра закордонних справ НКР, радника її лідера Давида Бабаяна.
- Вірменські медіа писали, що Азербайджан має список діячів НКР, яких вимагають видати Баку.