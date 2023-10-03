Телескоп «Хаббл» показав нове зображення лінзоподібної галактики
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Hubble Space Telescope
Космічний телескоп «Хаббл» зробив знімок лінзоподібної галактики NGC 612.
Про це пишуть на сторінці телескопа в X (Twitter).
Галактика розташована приблизно за 400 мільйонів світлових років від Землі. Її маса в 1,1 трильйона разів більша за масу Сонця.
Лінзоподібні галактики — це дискові галактики (як і спіральні), але вони вже витратили або втратили свою міжзоряну речовину (як і еліптичні). Їхня особливість у тому, що в таких зоряних системах через відсутність міжзоряної речовини яскравість зменшується від центру до периферії.