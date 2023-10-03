У «Дії» запустили функцію повернення вкладів збанкрутілих банків
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- Анна Холоднова
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FEDOROV / Telegram
У «Дії» запустили нову функцію — повернення коштів вкладникам збанкрутілих банків.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Щоб отримати гарантоване відшкодування, потрібно подати заяву в застосунку «Дія». Гроші надійдуть на рахунок протягом трьох днів. Зараз послуга доступна для вкладників 34 банків, що збанкрутували.
За словами Федорова, загалом в Україні є 1,4 мільйона рахунків на 3,2 мільярда гривень які потрібно відшкодувати.
- У застосунку «Дія» також можна буде сплатити штраф за адміністративне правопорушення. Міністерство цифрової трансформації відкрило запис на бета-тесстування.