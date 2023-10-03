Флоренція обмежує короткострокову оренду житла в місті

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Флоренція заборонила короткострокову оренду житла на таких платформах, як Airbnb, в історичному центрі міста. Таким чином міська влада хоче звільнити будинки для місцевих жителів.

Про це пише The Guardian.

Нові правила також передбачають три роки податкових пільг для орендодавців, якщо вони перейдуть на довгострокову оренду замість короткострокової.

«У 2016 році на Airbnb було розміщено менше ніж 6 000 квартир; сьогодні ми маємо майже 14 378», — сказав мер Флоренції Даріо Нарделла і додав, що за цей час середня вартість місячної оренди житла підскочила на 42%. Зокрема, за цей рік ціни зросли на 15,1%.

«Сорок тисяч флорентійців, які живуть у центрі, скаржаться на те, що раптом опинилися в апарт-готелях», — сказав Нарделла.

Президент асоціації підприємців Property Managers Italia, що займаються орендою туристичних місць, сказав, що ці правила є «абсолютно неправильним вибором, який суперечить лібералізму ринку».