Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення електронів та природи світла
- Автор:
- Софія Телішевська
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Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики — ними стали Пʼєр Августіні, Ференц Краус та Анн Лʼює. Їх відзначили «за експериментальні методи генерації аттосекундних імпульсів світла для вивчення динаміки електронів у речовині».
Науковці зуміли за допомогою спеціальної апаратури виміряти в лабораторних умовах украй чутливий квантовий стан, який раніше був недоступний прямому спостереженню.
«Їм вдалося вивчити, проконтролювати і порахувати частки, що можна порівняти з дресируванням без дотику», — зазначив комітет.
Лауреати вже дали світу оптичний годинник — найточніший з тих, що будь-коли існували, де два іони спільно вимірюють час у 100 разів точніше, ніж сучасний цезіумний годинник.
За словами професора атомної фізики Університету Лунда Анн Лʼює, якби такий годинник існував з моменту створення світу, на сьогодні похибка становила б максимум 5 секунд.
Член Королівської академії наук Швеції Бʼєрн Йонссон, своєю чергою, зазначив, що дослідження вчених є також першим кроком на шляху до квантових компʼютерів, які будуть швидшими за нинішні.
- 2 жовтня у Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) стартував Нобелівський тиждень. Першим оголошували лауреата в галузі фізіології й медицини, далі стануть відомі імена переможців у галузі фізики, хімії, літератури, миру та економіки.
- Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Цього року призовий фонд становить 11 млн шведських крон (близько $986 тисяч).