Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення електронів та природи світла

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Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики — ними стали Пʼєр Августіні, Ференц Краус та Анн Лʼює. Їх відзначили «за експериментальні методи генерації аттосекундних імпульсів світла для вивчення динаміки електронів у речовині».

Науковці зуміли за допомогою спеціальної апаратури виміряти в лабораторних умовах украй чутливий квантовий стан, який раніше був недоступний прямому спостереженню.

«Їм вдалося вивчити, проконтролювати і порахувати частки, що можна порівняти з дресируванням без дотику», — зазначив комітет.

Лауреати вже дали світу оптичний годинник — найточніший з тих, що будь-коли існували, де два іони спільно вимірюють час у 100 разів точніше, ніж сучасний цезіумний годинник.

За словами професора атомної фізики Університету Лунда Анн Лʼює, якби такий годинник існував з моменту створення світу, на сьогодні похибка становила б максимум 5 секунд.

Член Королівської академії наук Швеції Бʼєрн Йонссон, своєю чергою, зазначив, що дослідження вчених є також першим кроком на шляху до квантових компʼютерів, які будуть швидшими за нинішні.