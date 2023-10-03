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Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримають доплати

Автор:
Софія Телішевська
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Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.

Серед іншого, збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Додаткову нагороду отримають:

Поранені бійці, які понад два місяці не можуть виконувати обовʼязки військової служби, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1 червня.

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1 червня.

Бійці, що працюють безпосередньо на лінії фронту, отримають виплати, які були і раніше — 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), повʼязане із захистом Батьківщини, та проходять лікування, а також сімей полонених та зниклих безвісти.