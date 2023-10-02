Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги

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Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

2 жовтня там оновили перелік того, що Бундесвер передав Україні в межах військової підтримки. А саме:

14 всюдиходів Bandvagn 206;

мостоукладач Biber;

2 інженерні машини WiSENT 1 MC;

7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;

21 автомобіль для охорони кордону;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового звʼязку;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 000 захисних окулярів;

239 криптофонів;

32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;

1 202 інфузійні насоси (медобладнання).

21 вересня в німецькому уряді оголосили про передачу Україні чотирьох тягачів HX81 і стільки ж причепів до них, 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros, запчастин, 17 терміналів супутникового звʼязку й антенного підсилювача.