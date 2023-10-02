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Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

2 жовтня там оновили перелік того, що Бундесвер передав Україні в межах військової підтримки. А саме:

21 вересня в німецькому уряді оголосили про передачу Україні чотирьох тягачів HX81 і стільки ж причепів до них, 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros, запчастин, 17 терміналів супутникового звʼязку й антенного підсилювача.