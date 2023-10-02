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Україна отримала від Польщі перші відремонтовані танки Leopard 2

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2.

Про це повідомляє Polska Grupa Zbrojeniowa.

У компанії показали фото цих танків і додали, що триває ремонт іншої техніки.