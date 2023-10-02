У Канаді ведмідь грізлі вбив двох людей та їхнього собаку

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У Канаді ведмідь грізлі вбив двох людей в Національному парку Банф.

Про це пише BBC із посиланням представників парку.

Увечері 29 вересня вони отримали сповіщення про напад ведмедів. Спеціальна група реагування пішки вирушила на пошуки в гори, адже погода не дозволяла задіяти гелікоптер. Тіла загиблих знайшли зранку. Ведмедя, який під час зустрічі поводився агресивно, убили на місці.

Імена жертв не повідомляють, однак член родини одного з них сказав журналістам, що загиблі були досвідченими мандрівниками.

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Після нападу територію навколо долин Red Deer і Panther в національному парку Банф закрили для відвідування.

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