Данія відкриває офіс посольства в Миколаєві й надає Україні $2,8 мільйона на кібербезпеку
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- Анна Холоднова
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Посольство України в Данії
Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві. Також країна виділить 20 мільйонів датських крон ($2,8 мільйона) на підтримку кібербезпеки України.
Про це повідомили в данському МЗС.
«Офіс посольства є важливим символом дуже тісного партнерства, яке склалося між Данією та Миколаєвом», — зазначив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.
Нова установа сприятиме діалогу з регіональною та місцевою владою. Потреби України у відбудові узгоджуватимуться з данськими організаціями й експертами в секторах водопостачання, енергетики й відходів.
Місце розташування офісу посольства в Миколаєві вже визначили. Також призначили данського дипломата, який його очолюватиме, і найняли низку працівників. Коли офіс посольства повністю укомплектують, міністр закордонних справ очолить його офіційне відкриття.
- Раніше Данія надала Україні 5,8 мільярда данських крон ($833 млн) військової допомоги. Загальна сума розподілена на три етапи — 4,3 мільярда датських крон ($617 млн) виділені на цей рік, 1,4 мільярда ($209 млн) на 2024 рік і 52 мільйони ($7 млн) на 2025 рік.