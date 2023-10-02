У Києві СБУ затримала шпигуна російської ФСБ — він хотів вступити до школи «Армії дронів»

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СБУ

У Києві Служба безпеки затримала ще одного агента російської ФСБ. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи ЗСУ та СБУ, які спеціалізуються на безпілотниках.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Для цього ворожий шпигун намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл «Армії дронів». Після зарахування він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками.

Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів та їхніх дронів. Окупанти планували вдарити по них з повітря.

Крім того, російський агент обходив вулиці Києва і фіксував українських захисників у столиці. Співробітники СБУ своєчасно викрили його і затримали «на гарячому» — агент фотографував одну з військових частин у столиці.

СБУ

Російським шпигуном виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. Перед цим він публікував антиукраїнські дописи на одному з російських каналів у Telegram.

Cлідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі його тримають під вартою. Чоловіку загрожує довічне увʼязнення.