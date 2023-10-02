Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття, яке допомогло розробити мРНК-вакцини проти COVID-19

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Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з фізіології та медицини. Перемогу здобули Каталін Каріко та Дрю Вайсман за відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ — саме це дозволило розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.

Цього року призовий фонд становить 11 млн шведських крон (близько $986 тисяч).

З 1901 року уже присуджено 113 Нобелівських премій з фізіології та медицини. За цей час тільки 12 жінок отримали цю відзнаку.

Наймолодшому лауреату Фредеріку Г. Бантінгу на момент отримання нагороди виповнилося 32 роки. Він отримав премію з медицини 1923 року за відкриття інсуліну.

Найстаршому науковцю було 87 років — це Пейтон Рауса. Він отримав премію з медицини в 1966 році за відкриття вірусів, що викликають пухлини.