У США демократ Боумен увімкнув сигналізацію перед вирішальним голосуванням у Конгресі. Його дії розслідує поліція

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Reuters

У Сполучених Штатах член нижньої палати Конгресу від Демократичної партії Джамаал Боумен без причини ввімкнув пожежну сигналізацію перед вирішальним голосуванням за фінансування уряду. Тепер його дії розслідують поліція і комітет Конгресу.

Про це пише Reuters.

Через хибну тривогу з офісних приміщень Конгресу евакуювали людей. Капітолійська поліція опублікувала фото когресмена, який активує сигналізацію.

Боумен визнав, що ввімкнув пожежну сигналізацію, але заперечив, що зробив це навмисно, щоб відкласти голосування, як підозрювали представники Республіканської партії.

«Сьогодні, коли я поспішав проголосувати, я підійшов до дверей, які зазвичай відкриті, але сьогодні не відкривалися. Мені соромно зізнатися, що я активував пожежну сигналізацію, помилково вважаючи, що вона відчинить двері. Я шкодую про це і щиро перепрошую за плутанину, яку це спричинило», — пояснив Боумен.

Деякі республіканці з Палати представників закликали Боумена піти у відставку.