Франція бореться з нашестям клопів перед Олімпійськими іграми 2024 року

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Reuters / «Бабель»

Франція бореться з проблемою постільних клопів перед Олімпійськими іграми наступного літа. Від нашестя особливо постраждав Париж.

Про це пише Sky News.

Постільних клопів помічають у будинках, кінотеатрах, лікарнях і поїздах. Ця проблема настільки гостра, що міністр транспорту країни вирішив зібрати транспортних операторів, аби знайти рішення, як позбутися шкідників.

Перший заступник мера Парижу Еммануель Грегуар заявив, що лікування від укусів постільних клопів потрібно включити в угоди страхування житла. Також влада міста просить уряд організувати зустрічі з боротьби зі шкідниками.