Окупанти атакували дронами Черкащину. Є влучання в Умані

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У ніч на 1 жовтня російські окупанти масовано атакували ударними дронами Черкаську область.

Про це пише голова ОВА Ігор Табурець.

В Умані є влучання по промисловій інфраструктурі. На складах, зокрема із зерном, виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Зараз триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби, а правоохоронці фіксують результати обстрілу.