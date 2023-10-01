Окупанти атакували дронами Черкащину. Є влучання в Умані
- Автор:
- Ліза Бровко
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У ніч на 1 жовтня російські окупанти масовано атакували ударними дронами Черкаську область.
Про це пише голова ОВА Ігор Табурець.
В Умані є влучання по промисловій інфраструктурі. На складах, зокрема із зерном, виникли пожежі. Одна людина постраждала.
Зараз триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби, а правоохоронці фіксують результати обстрілу.
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