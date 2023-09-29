Spotify запускає автоматичне розшифрування подкастів

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Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify анонсував широке розгортання автоматичного розшифрування подкастів. Ця функція стане доступною більшій кількості авторів.

Розшифровку подкасту слухачі зможуть переглядати під час прослуховування того чи іншого епізоду — треба змахнути вверх програвач і перейти в розділ «Читати» (анімація нижче).

Стенограми синхронізуватимуться з аудіо — це означає, що текст почнеться з моменту, де зупинився користувач, і автоматично прокручуватиметься під час відтворення аудіо.

Браузер не підтримує відео newsroom.spotify.com / «Бабель»

Найближчими тижнями автоматичні стенограми стануть доступними для мільйонів епізодів, а в майбутньому функціональність розширять — серед іншого, обіцяють підтримку медіафайлів (авторських зображень) прямо в розшифровці.

Інше приємне оновлення для поціновувачів подкастів — стислі описи змісту з тайм-кодами для швидкого переходу між окремими розділами.

Браузер не підтримує відео newsroom.spotify.com / «Бабель»