Російських спортсменів допустять до Паралімпіади 2024 року
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Російські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпіаді в Парижі у 2024 році як звичайні або нейтральні учасники.
Про це повідомляє Reuters.
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) 29 вересня відмовився від повної заборони на участь росіян у змаганнях. Пізніше МПК має вирішити, чи будуть вони виступати в повній екіпіровці національної збірної, чи змагатимуться як нейтральні спортсмени.
«На Генеральній асамблеї МПК у Бахрейні члени МПК проголосували 74 проти 65 (13 утрималися) проти пропозиції про повне призупинення Національного паралімпійського комітету росії через порушення її конституційних зобовʼязань щодо членства», — повідомили в Міжнародному паралімпійському комітеті.
- 3 березня 2022 року Паралімпійський комітет усунув спортсменів із росії та білорусі від участі в зимовій Паралімпіаді 2022 року в Пекіні на тлі вторгнення військ рф в Україну. Тоді низка збірних висловили небажання змагатися з росіянами та білорусами. Паралімпійський комітет росії назвав заборону незаконною та необґрунтованою.
- Паралімпійські ігри пройдуть у Парижі із 28 серпня по 8 вересня 2024 року.