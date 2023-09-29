СБУ оголосила підозру гендиректору авіакомпанії рф — переправляв дрони Shahed до кордонів України

Новини

Getty

Служба безпеки повідомила про підозру підсанкційному гендиректору російської авіакомпанії «223 льотний загін» Міноборони рф — Юрію Великокладу.

Про це пише пресслужба відомства.

Юрій Великоклад надавав літаки для перевезення російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну.

Підозрюваний організував переправлення дронів-камікадзе типу Shahed з Ірану до українського кордону, якими 3 липня 2023 року росіяни атакували Суми.

Тоді вони вдарили по двох житлових багатоповерхівках й по адмінбудівлі в центрі міста. Були жертви серед цивільних.

СБУ встановила, що іранські дрони на територію рф везли на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

Наприкінці 2022 — на початку 2023 року посадовець надав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну підрозділів «ПВК Вагнера». На вісім міжнародних авіарейсів «вагнерівці» витратили 56 мільйонів російських рублів.

Слідчі Служби безпеки повідомили Великокладу про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розвʼязування ті ведення агресивної війни). Фігурант зараз у росії, тривають заходи, щоб притягнути його до відповідальності.