Британія ввела нові санкції проти росії за «вибори» в окупованих регіонах України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Carl Court / Staff
Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росії за псевдовибори на окупованих територіях України.
Про це повідомляється на сайті уряду.
Санкції заморожують активи та забороняють поїздки до Британії для чиновників, які організовували й проводили незаконні вибори в окупованих районах Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей та у Криму. Сполучене Королівство результати цих псевдовиборів не визнає і ніколи не визнає, додали в уряді.
Під обмеження потрапили 11 фізичних і юридичних осіб, зокрема Центральна виборча комісія росії, секретар ЦВК Наталія Бударіна, призначений росією «голова» Херсонської адміністрації Андрій Алексеєнко, а також голова незаконної виборчої комісії у Херсонській області Марина Захарова.
Британський уряд наголошує, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну запровадив санкції проти понад 1 600 фізичних і юридичних осіб. До списку входять 29 банків, на частку яких припадає понад 90% російського банківського сектора, і 129 олігархів, сукупний власний капітал яких на момент вторгнення становив майже £145 мільярдів (приблизно $178 мільярдів).
- У росії та на окупованих нею територіях України псевдовибори росіян проходили на початку вересня і закінчилися 10 вересня. Очікувано, путінська партія набрала більшість голосів, а колаборанти, які очолювали окупаційні адміністрації, залишились на своїх місцях. Володимира Сальдо «обрали» так званим губернатором Херсонської області, Євгена Балицького — Запорізької, а ватажками «Л/ДНР» залишились Леонід Пасічник і Денис Пушилін. Україна, країни ЄС та США ці псевдовибори не визнали.