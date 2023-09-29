Литва закрила кордон для авто з російськими номерами. Наявний транспорт треба вивезти з ЄС протягом 6 місяців
- Автор:
- Анна Холоднова
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Від 11 вересня 2023 року митні органи Литви заборонили проїзд автівок з російськими номерами на територію країни. Власники таких авто мають протягом 6 місяців від дати вʼїзду вивезти свій транспорт із Литви та Євросоюзу загалом.
Про це повідомили у пресслужбі литовської митниці.
Заборона поширюється на легкові автомобілі, кемпери, мікроавтобуси до 10 пасажирських місць.
Виняток зробили для автомобілів, що прямують транзитом до Калінінградської області росії або з неї тав мають документ про спрощений транзит (FTD). Їхній проїзд через Литву може тривати не більше доби. В автівці має бути власник — у разі його відсутності транспорт не пустять на територію Литви.
Порушникам загрожує штраф та/або конфіскація авто.
- 8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти росії та додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону. Пізніше Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які «викликають несуттєве занепокоєння з огляду обходу санкцій», митники мають діяти «пропорційно і розумно». У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.
- Фінляндія, Польща, Латвія та Естонія заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами, виконавши рекомендації Єврокомісії.